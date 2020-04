25 abr 2020

Nuestra selección de vestido floreados de Stradivarius (por menos de 30 euros) pide a gritos este mini bolso de rafia tan ideal que hemos encontrado en Uterqüe. Imagínatelo. Tú, con tu vestido de flores, morena (si estás igual de pálida que nosotras en estos momento y este sueño es imposible: espera. He aquí las mejores cremas hidratantes con color) y tus sandalias pala favoritas, paseando por la playa (no sabemos cuándo podremos hacer esto exactamente, pero de esperanzas se vive) mientras el viento azota tu pelo. Estrenas bolso, pero no cualquier bolso: el diseño de rafia perfecto, que además, está en lila, rosa y verde (tienes los tres).

Solo puedes pensar, "gracias Uterqüe", y es que, ¡pegan con todo!

Se trata de un modelo de la nueva colección primavera/verano que nos ha enamorado nada más verlo. Pequeño, pero con el tamaño necesario para que entre lo imprescindible y de rafia, por lo que es el compañero perfecto para el verano, pide a gritos que lo combines con todo tu armario. ¿Para abrir boca? Unos mom jeans y una camisa blanca. No hace falta más.

¿El precio? Nosotras nos quedamos con la boca abierta porque solo cuesta 69 euros, un precio bastante low cost si lo comparamos con el resto de bolsos de la firma. ¿Sigues queriendo ver el rosa? ¡Lo sabíamos!

Su diseño hace que sea posible llevarlo por la asa corta o que lo puedas cruzar, tú decides. Nosotras, solo te decimos una cosa: no hay look del verano sin bolso de rafia. Palabrita.