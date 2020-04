27 abr 2020

La cuarentena de Ana de Armas no solo ha servido para formalizar el romance que tiene con Ben Affleck, si no también para confirmar que es un icono de estilo. Los paseos entre arrumacos con el actor paseando a sus perros o yendo a la compra nos han dejado una serie de looks casual que son de lo más inspiradores. ¿El último? Uno protagonizado por una chaqueta de punto que puedes comprar en Zara y que ya hemos añadido a nuestra wishlist junto con su vestido de cuero rebajado y la crema que utiliza para que el maquillaje no marque las arrugas.





VER 7 FOTOS Estas son las zapatillas blancas favoritas de Ana de Armas y así es como las combina

Ana de Armas ha vuelto a ser fotografiada paseando por las calles de Santa Monica en una de las salidas que ha hecho en el confinamiento. Esta vez, la actriz iba sola y con un look súper tendencia acompañado de una mascarilla que robaba el protagonismo a la chaqueta de punto que queremos copiar. Ana llevaba unos pantalones vaqueros pitillo de Citizens of Humanity (210,26 euros) que combinó con un cárdigan de cachemir de la firma Co (825,36 euros), unas palas negras (484,15 euros) y un bolso bandolera (1374,06 euros), ambos de Yves Saint Laurent.

Sin embargo, este cárdigan carísimo que ha llevado lo puedes encontrar idéntico en Zara por mucho menos. El gigante de Inditex tiene una chaqueta de punto confeccionada con tejido en mezcla de algodón y lino, escote pico y manga larga que cuesta 25,95 euros y tiene un diseño muy parecido al de Ana. Y además, de ser una prenda súper tendencia, combina muy bien con todo por su color neutro, por lo que ya tienes un motivo más para copiar este look de la actriz.