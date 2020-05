10 may 2020

En la primera entrevista de trabajo que tuve llevé un top de escote cuadrado con estampado de limones. No sé si fui yo o él, pero lo cierto es que me cogieron. Desde entonces, no me lo he vuelto a poner. Siempre he pensado que el día que de verdad lo necesitara, lo volvería a sacar del armario para beneficiarme (si es que aún tiene algo después de tantos años) de su magia. Reconozco que en estos instantes se encuentra en paradero desconocido, pero lo más probable es que en una limpieza Marie Kondo lo vuelva a encontrar para revivir, de nuevo, su historia. Y es que, todo apunta a que este verano será la temporada indiscutible de los limones. Porque H&M ha lanzado una colección al completo con este estampado que pide a gritos unas sandalias de rafia y ser el protagonista de muchos paseos.

¿El vestido que nos ha robado el corazón? Un diseño estilo caftán de manga por el codo y escote pico. Ideal para la época estival.

Cuesta 29,99 euros, está disponible desde la talla XS hasta la XXL y le dará un chute de energía a tu estilismo. ¡No puede haber print más alegre!

Si te encanta su corte, espera, porque hay más. Para las amantes de los caftanes, H&M ha lanzado este mismo modelo en tres estampados además del de limones; uno de flores, uno negro y uno en verde oscuro. Una declaración de intenciones en toda regla si quieres un básico que te sirva para cualquier plan cuando el calor llegue para quedarse.