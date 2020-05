12 may 2020

Una de las preguntas que más nos hemos hecho en las últimas semanas y, sobre todo estos últimos días en los que algunas regiones ya han alcanzado la fase 1, es ¿cuánto dura el coronavirus en la ropa? A ésta se suman otras como ¿cuántas horas puede permanecer vivo este virus en los textiles? ¿Qué tejidos nos protegen? Federico Sainz de Robles, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Ingeniería Textil por la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Fundador de Sepiia, firma especializada en tejidos inteligentes y sostenibles, nos ha ayudado a despejar algunas de estas dudas.

1. ¿Se mantiene el virus en los tejidos? ¿Durante cuánto tiempo?

Las investigaciones del Covid-19 son aún escasas, por lo que todavía es pronto para tener todas las respuestas. Si nos basamos en los estudios que ha realizado The New England Journal of Medicine para evaluar el tiempo de permanencia de este virus sobre varias superficies de distintos materiales (cartón, plástico, acero, etc.), podríamos suponer que los virus pueden permanecer activos durante horas o incluso días en textiles, como es el caso de la ropa.

2. ¿Los tejidos multifuncionales, como los antibacterias, son los que mejor pueden protegernos?

Existen numerosos tejidos técnicos, especialmente los denominados “no tejidos”, que pueden llegar a filtrar bacterias y virus a través de diversos mecanismos. Y existen otro tipo de textiles que actúan como barrera ante los líquidos y que consiguen que partículas de fluidos (las que se expulsan al toser o estornudar, por ejemplo) no penetren en el interior del tejido. Esta tecnología la conocemos bien, ya que es similar a la utilizamos para nuestras prendas Sepiia. La tecnología textil lleva décadas desarrollando soluciones en campos técnicos como el sanitario o el aeroespacial, aunque es ahora cuando este tipo de productos empiezan a convivir con nosotros a diario y nos damos cuenta de sus ventajas.

3. ¿Hay tejidos que retienen los virus durante más tiempo, como los sintéticos, derivados del plástico y el petróleo?

Todavía no hay estudios que comparen la tasa de retención del Covid-19 en diferentes tejidos. Desde un punto de vista mecánico, lo lógico sería pensar que los tejidos que más absorban la humedad, como es el caso del algodón (con una tasa de retención de 7%, frente al 0,4% del poliéster), serán los que más podrán retener los virus. Esto también puede depender ya no solo del material, sino del tipo de tramado del tejido y de otras variables.

4. Entonces, ¿el algodón y otros tejidos naturales tienen mayor o menos riesgo?

Como he mencionado, el virus puede quedarse en la ropa durante horas o incluso días, independientemente de qué material sea la ropa.

Aún son muchas las preguntas que todavía están por resolver con la llegada del fin del confinamiento. Descárgate gratis nuestra guía "El día después", en la que contestamos, de forma concreta y precisa y de la mano de 11 expertos de distintas áreas, a todas tus dudas sobre cómo afrontar las nuevas fases del fin del confinamiento.