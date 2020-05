14 may 2020

Estamos pensando ya en la vuelta a la oficina con sentimientos encontrados. Por un lado, el deseo de volver a algún tipo de normalidad es general. Por otro, hemos descubierto que somos perfectamente capaces de trabajar, en chándal y zapatillas, desde casa. Puede que en un futuro no demasiado lejano alternemos ambas fórmulas, con lo que el armario para la oficina tendrá que persistir, aunque quizá reducido. Esa es otra buena noticia, porque pensar cada día en un look aspiracional en lo laboral es agotador. Por eso nos gusta muchísmo la sugerencia de algunas de las infuencers del street style a la hora de volver al trabajo. Tira de básicos, es sencilla y, sobre todo, cómo y atemporal. Una fórmula infalible, blazers y vaqueros, que va a triunfar, siempre.

Esta versión doble denim, con camisa vaquera y jeans, nos parece espectacular. pinit

El estilismo no tiene ninguna complejidad. Básicamente combina una americana, cuanto más clásica mejor, y unos vaqueros azules, en cualquier versión de tendencia o en la silueta tradicional. No tienes que darle muchas más vueltas a tu look para la vuelta a la oficina. De hecho, si no te quieres complicar nada de nada la vida, solo tienes que añadir una camisa blanca y el calzado que mejor encaje en la etiqueta profesional: unas Converse o unas Veja en el mejor de los casos, unas botas altas o zapatos con gran tacón, si te exigen más formalidad.





El microbolso es el accesorio de tendencia que puede actualizar un look clásico. pinit

Los detalles de tendencia, en este estilismo, son para nota, pero merece la pena dedicar un tiempo extra a este look porque lo hacen más interesante. Leandra Medine apuesta por una camisa blanca con el cuello babero que se lleva tantísimo ahora mismo. También lleva un microbolso, otro de los detalles 'trendy' que le darán un toque inesperado al outfit. La versión doble denim (vaqueros y camisa), combinada con una chaqueta azul marino nos parece espectacular. En realidad, el look funciona lo pongas como te lo pongas. Sin fallos.