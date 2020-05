29 may 2020

El calor está a la vuelta de la esquina y no hay nada mejor que un vestido lencero para combatir las altas temperaturas. Una prenda muy de los 90 que Zara ha recuperado con varias versiones. Incluso tiene uno en su colección de pleno verano que cuesta solo 12,95 y está disponible en tres colores. Pero del que vamos a hablar ahora es este en concreto, sencillo, pero con un toque romántico indiscutible tanto en el color como en el escote. ¿Y por qué hemos elegido este en concreto? Porque ya es el favorito de las influencers Erea Louro (@erealouro) y Paula Moya (@paula.loves). Y no nos extraña nada, ahora también es el nuestro.

Ambas han elegido este vestido largo lencero de Zara, hecho de viscosa, que tiene corte al bies y el escote fruncido que se ajusta con un lazo. Es lila, uno de los colores que más se llevan este verano y hay tallas para todas, desde la XS hasta la XL. Y no esperes malas noticias porque solo tenemos una buena: queda stock en todas. Lo mejor es que gracis a vérselo puesto a las dos influencers, tanto a Erea como a Paula, hemos comprobado que sienta bien tengas el tipo de figura que tengas y que es perfecto para los diferentes estilos. Ambas lo llevan en un look de día, pero este vestido es perfecto para la noche o para un look de fiesta.

Mientras Erea lo combina con unos pendientes de margaritas hechos en crochet de la firma española White and way, Paula lo lleva con una chaqueta calada en el mismo tono, también de Zara. Un look para el que se ha inspirado, exactamente, de la web de la firma de Inditex.

Este vestido de Zara en color lila se ha convertido en uno de los favoritos de las influencers. pinit

¿Y cuánto cuesta? Pues por menos de 30 euros, 29,95, vas a poder tener el que ya es el vestido favorito de las influencers para este verano.