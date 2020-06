15 jun 2020

Compartir en google plus

La primera vez que lo vimos fue colgado del brazo de las modelos que desfilaron en la presentación de primavera/verano 2020 de Loewe el pasado mes de septiembre en París. Una colección que homenajeaba la tradición de la confección patria, vista desde la óptica iconoclasta de Jonathan Anderson, que desde que llegó a la firma española en 2013 ha sabido encontrar el punto de equilibrio perfecto entre ambos mundos y estéticas: pasado y futuro, artesanía y tecnología.

No es el primer bolso ideado por el norirlandés que despierta pasiones y arrasa en las listas de ventas pero sí el que nos hace soñar por fin con un verano en el que todo es posible. El modelo Balloon es un bolso tipo saco con una estructura rígida impecable en el que se mezclan dos tipos de piel: cuero robusto para la base circular exterior y suave napa (una de las señas de identidad que han convertido a la marroquinería de la casa en un referente mundial) para el interior. Porque no, el Balloon no tiene forro interior. En él las piezas se integran como en un puzle perfecto, uno en el que el sentido del tacto convence a primera vista.

Tres de los modelos del nuevo bolso Balloon de Loewe. pinit

Con la unanimidad de las pasarelas internacionales, el bolso saco se ha convertido en el accesorio dominante de esta temporada. Una pieza que transmite comodidad, versatilidad y con un nostálgico guiño a la estética bohemia de los años 70. Así Loewe ha convertido al Balloon en ese bolso que reina en el street style y que hemos podido ver protagonizando la última campaña de la firma a comienzos de la primavera, compartiendo escena con la top Kaia Gerber.

La estructura sólida del Balloon juega una doble baza, dándole un aire informal sin perder un aire clásico que lo hace perfecto para cualquier ocasión. Una forma tipo bombonera, rígida por fuera y flexible en el interior, de líneas depuradas y proporcionado, tan ligero como fácil de llevar y disponible en tres tamaños (pequeño, mediano y grande). Su bandolera ajustable permite llevarlo cruzado o al hombro y en la mano con su asa superior. A los colores clásicos en los que se declina también se añaden los estampados y combinaciones de la temporada (como las que se han realizado para la colaboración con Paula’s Ibiza), materiales como la rafia, o la posibilidad de personalizarlo con el Anagrama Dice de Loewe para el cierre metálico con forma de lazo.