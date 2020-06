22 jun 2020

Christian Dior creó su casa de costura, hoy uno de los grandes emblemas de la moda francesa en el mundo, tras la Segunda Guerra Mundial y sorprendió a todo el planeta con el famoso “New Look” de cintura de avispa y falda de vuelo. Una chaqueta BAR que ceñía la cintura y una falda que rebosaba generosidad de tela tras las estrecheces de la guerra. Ahora, aún con los coletazos de una pandemia global, Maria Grazia Chiuri, la primera mujer al cargo de la dirección creativa en los más de 70 años de la “maison”, acaba de anunciar en rueda de prensa virtual junto a Pietro Beccari, presidente y CEO de Christian Dior Couture, que su nuevo primer desfile será el 22 de julio y se celebrará en Lecce, en la región italiana de Puglia.

No habrá asistentes presenciales, pero Dior mostrará al mundo en directo su nueva visión estética fuera de Francia. “Es la primera vez que un desfile de Dior se celebra en Italia y es un apoyo al país y a la región de Puglia”, declaraba Pietro Beccari desde una habitación de la sede parisina, sentado y manteniendo la distancia de seguridad con Chiuri. “Queremos transmitir un mensaje de apoyo, de esperanza y de renacimiento al mundo, a los grandes y a los pequeños”, remarcaba el ejecutivo, quien también subrayaba que se trata de una “colección milagro, por las difíciles circunstancias en las que se ha preparado” y que es un homenaje, un tributo a la moda y a todos quienes trabajan en esta industria.

“La relevancia de los desfiles está también en todo el negocio que apoyan”, señalaba haciendo explícita referencia a artesanos, electricistas, carpinteros, fotógrafos y un sinfín de profesionales que participan en la organización de un evento de estas características. “Dior fundó su casa después de una guerra. Tuvo el coraje y el optimismo para hacerlo. Está en nuestro ADN”, remarcaba al anunciar este desfile en la Piazza del Duomo, en Lecce.

Maria Grazia Chiuri, directra creativa de Christian Dior. pinit

La elección de Puglia, en el tacón de la bota del mapa italiano y una de las menos conocidas por el turismo internacional, no es casual. “Es la región en la que nació mi padre”, señalaba Maria Grazia Chiuri. “Es también un homenaje a mi padre, que me enseñó a creer en mí misma, incluso en tiempos difíciles”, declaraba la diseñadora, que se mostró “feliz por hacerlo allí y mostrar la importancia y riqueza de la artesanía de esta región”. Para preparar la colección, Chiuri ha contado con la colaboración de decenas de artistas y artesanos locales y mostró su compromiso con “tantas personas que dependen de nuestro trabajo”.

Sobre las líneas de la colección no hubo muchos adelantos, salvo que rendirá homenaje a algunos de los temas e inspiraciones más desarrollados por Christian Dior, y confesó que siente el peso de la responsabilidad de un legado tan rotundo y universal, la responsabilidad de una profesión que ella inició muy joven y que sigue amando porque se confiesa “una curiosa de la vida” En septiembre, con los calendarios de las semanas de la moda aún por definir completamente, Chiuri no desveló si se celebrará en París: “Dependerá de la situación sanitaria. Esperamos volver el septiembre”, dijo. “Los desfiles de moda no son solo importantes para la familia de la moda, para el fashion system; también lo son mucho para las ciudades”.