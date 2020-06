30 jun 2020

¿Quién no recuerda el vestido de lunares de Zara que se hizo viral el verano pasado? Lo tenía desde tu madre hasta tu abuela, pasando por tu hermana pequeña y tu mejor amiga. Pues este verano 2020 se repite la historia, pero con un vestido que H&M que no tiene nada que ver con aquel de la firma de Inditex. Porque este verano se lleva el volumen, las mangas XL y los colores potentes. Por eso, el vestido tiene todas estas características. Bravo por H&M, este año nos está dando grandes alegrías con sus vestidos de verano y su cantidad de prendas de tendencia por menos de 40 euros. Algunos ya se han hecho famosos, como este lila que han estrenado ya Mery Turiel y Paula Ordovás. Pero como este rosa que se ha hecho viral, ninguno. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo.

Un vestido de la colección sostenible de la firma sueca, en rosa chicle, con escote cuadrado con goma que se ajusta a cualquier talla de pecho, mangas de farol que llegan a la altura del codo, gran vuelo en el cuerpo y un precioso volante que adorna el bajo. Es asimétrico: queda más corto por delante que por detrás y es perfecto para llevar tanto con sandalias como con alpargatas.

El vestido no es solo que sea pura tendencia, es que el precio no puede ser más barato. Cuesta 19,99 euros. De ahí que, entre una cosa y otra, esté absolutamente agotado en web y también en tienda física. Aunque es cierto que hay lista de espera para apuntarse, no nos engañemos, estos vestidos tan solicitados no suelen reponerlos tan fácilmente.

¿Otro punto a favor? El rango de tallas. Hay desde la XS hasta la XXL pero da mucha talla así que, en caso de que lo encuentres, tienes que comprarte una talla (o dos) menos de la que lleves habitualmente.

¿Qué te parece el vestido viral de este verano 2020? ¿Sí o no?