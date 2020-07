16 jul 2020

No es la primera vez que vemos un vestido en Zara y pensamos que podría ser un vestido de novia. Porque otras firmas low cost tienen su propia colección de trajes nupciales (H&M, Asos o C&A ya nos han mostrado sus colecciones) o también puedes aprovechar las rebajas para comprar el tuyo más barato (¿Has visto ya los de la firma de Vicky Martín Berrocal?). Pero Zara, sin comerlo ni beberlo, ha dado con el traje de novia low cost más bonito de los últimos tiempos. De satén, en color champagne, manga larga y un diseño sencillo pero elegante que nos ha enamorado a todas. Con un vestido así y con eses precio (no llega a los 80 euros), estamos todas dispuestas a dar el sí quiero. Sobre todo ahora, que las bodas tienen menos invitados y los vestidos de novia ostentosos han pasado a mejor vida.

Vestido de satén en color champagne de la nueva colección de Zara. Un vestido perfecto para una novia de otoño. pinit

Si te vas a casar en otoño, echa un vistaz a este maravilloso vestido de la nueva colección de Zara. No es de novia como tal, pero precisamente ahí reside su encanto. Un vestido de raso de inspiración vintage, color champagne, de manga larga y cuello ligeramente subido, nos encanta su largo tobillero, su abertura lateral y el detalle de los botones forrados en los puños. Cuesta 79,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la L. ¡Todas disponibles!

Ya vemos el look completo, con un tocado de diadema con redecilla y unos zapatos azules (por cumplir con la tradición de llevar algo en este tono).

Aunque no te vayas a casar, es más, aunque no tengas ni novio, este vestido es una buena inversión para el futuro. Y siempre te lo podrás poner para una fiesta y deslumbrar de igual manera. Haznos caso, no lo dejes escapar.