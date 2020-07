28 jul 2020

¿Cómo localizar un look tan potente que sea definitorio? Fácil. Tiene que ser inclusivo (esto es, encajar en todos los tipo de cuerpos y todas las tallas), accesible (cuantos más básicos incluya, mejor) y con el toque cool de la tendencia de temporada en la medida justa. Lo hemos encontrado en el perfil de Collage Vintage, cuya sabiduría de moda a la hora de conseguir estilismos híper cool con lo mínimo no conoce límites. No podemos ser más fans de Sara Escudero, la verdad. Sobre todo cuando demuestra que no hace falta gastarse lo más grande ni tener la talla 36 para lucir estilismos de tendencia envidiables. Como este.

Sara Escudero lleva una falda larga de Zara, camiseta blanca y pañuelo. pinit

La pieza clave del estilismo es el accesorio: el pañuelo que Sara Escudero lleva en la cabeza a la manera hippy confiere ese aire hippy setentero esencial a todo el estilismo. La camiseta blanca no tiene secretos: seguro que tienes más de una en tu fondo de armario. En este caso, cuanto más clásica y básica, mejor. La falda que lleva Collage Vintage también es espectacular, un hallazgo en el low cost que no te costará más de 30 euros. Se trata de un diseño premium de Zara: una falda vaquera larga con tiro alto, acabado sin costura y abertura en el delantero.





VER 17 FOTOS Aprovecha las rebajas para hacerte con estos básicos de fondo de armario

Una alternativa en talla grande a la falda larga de Zara, en un gris con lavado ácido. pinit

Para adaptar este look a una talla grande, siempre es interesante considerar la silueta de la falda. Importante: no queremos llevar una prenda que aporte demasiado volumen a la silueta, por eso conviene optar por un diseño que descarte el vuelo y opte por el tuvo. Si, además, la falda muestra parte de la pierna, contribuimos un poco más a estilizar la figura. Las faldas estrechas con abertura son una alternativa genial, como esta de Simply Be disponible en Asos, en color gris con lavado ácido. Además, está rebajada: costaba 48,99 euros y te la llevas por 39,15 euros.

Falda larga vaquera en color azul oscuro y disponible en talla curvy, de Evans. pinit

Si prefieres mantenerte en el clásico azul denim, Evans tiene una falda vaquera larga que encaja perfectamente. Tiene una silueta ligeramente acampanada y está confeccionada en denim elástico, con lo que se ajustaráa tu silueta sin hacer globos: la perfección. La tienes aún en casi todas las tallas en Zalando y, además, de rebajas. Costaba 41,99 euros, pero ahora te la llevas con un 20% de descuento por 33,79 euros. A por ella sin dudarlo.