5 ago 2020

Hay vestidos que no se olvidan y no hay que ser ni un amante del cine ni de la moda para recordar este look de Keira Knightley en la película 'Expiación'. Un vestido verde que nadie puede olvidar y que hemos intentado copiar miles de veces. Y ahora que lo teníamos más cerca que nunca, lo hemos dejado escapar. Porque estaba ahí, delante de nuestras narices, en la nueva colección de Zara y por un precio de risa (menos de 30 euros), pero llegamos tarde. Y eso que lo veíamos venir, hay vestidos en la firma de Inditex que, antes de que se agoten, ya vemos que tienen todas las papeletas para hacerlo. Es nuestro sexto sentido. Pero también estamos seguras de que tendremos suerte y lo repondrán en breve. ¡Cruzamos los dedos desde ya!





El vestido verde que lleva Keira Knightley en 'Expiación' es uno de nuestros favoritos de la historia del cine y ahora lo puedes copiar en Zara. pinit

El vestido salió a la venta hace apenas un par de semanas y hasta hace unos días aún estaba disponible en algunas, quizá por eso nos confiamos. Es de tirantes, de raso verde, con el escote suelto y la espalda baja que se abrocha con botones forrados del mismo raso que el evstido. Tiene un corte en la cintura y una abertura lateral que hace un efecto drapeado y genera una ligera desigualdad en el bajo que nos encanta. Cuesta 29,95 euros y estaba disponible desde la XS hasta la L: ahora no queda ninguna. Ni siquiera tenemos la oportunidad de apuntarnos a la lista de espera pero sí de buscarlo en tienda física o de esperar a que Amancio tenga piedad y repongan unidades.

Este es el vestido verde que Zara ha agotado en todas las tallas y no hay posibilidades de apuntarse a la lista de espera. pinit

Porque después de que se nos encenciera la bombilla y lo comparáramos con el de la película, ahora solo queremos tenerlo en nuestro armario de verano. ¿Lo conseguiremos?