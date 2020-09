2 sep 2020

Hemos tenido un match. Y no, no ha sido en Tinder, ha sido en Bershka. ¿Con qué ? Con un conjunto de tweed que nos ha enamorado a primera vista. Su color, su tejido y su efecto rejuvenecedor han sido determinantes para hacernos con este look tan otoñal que ya sabemos cómo vamos a combinar. Bershka no deja de sorprendernos con su nueva temporada y después de fichar sus chaquetas más de tendencia del otoño, llegan estas dos piezas irresistibles. Un top y una minifalda que quita años de encima automáticamnete, lo mismo que nos pasa con la camiseta más famosa del fondo de armario, la de rayas marineras.

Video: Looks de otoño: tendencias infalibles del street style para triunfar

Una vez que hemos repasado las tendencias de otoño llega el momento de materializarlas en prendas y accesorios concretos y este dos piezas de tweed va a ser una de nuestras primeras compras postvacacionales.

Conjunto de tweed en verde y blanco, de la nueva colección de Bershka. pinit

Su tejido clásico lo convierte en un conjunto apto para todas las edades. Que no te engañe su minifalda, ten en cuenta que la modelo es más alta de lo normal y no te va a quedar igual de corta. Además, si te animas, antes de que bajen las temperaturas ni siquiera tendrás que llevar un jersey debajo, podrás llevar el top sin nada, para que puedas lucir el bronceado que aún te queda de las vacaciones. Un top que, por cierto, tiene un corte estartégico que afina la cintura.

Una vez que avance el otoño, queda ideal con una prenda de canalé y cuello vuelto, como el jersey blanco con el que lo proponen en la web de Besrhka.

Y lo mejor es que la inversión va a ser mínima, teniendo en cuenta que son dos piezas: cuestan 19,99 euros cada una y hay tallas (en ambas prendas) de la XS a la L. ¡Y todas disponibles!

Top de tweed de la nueva colección de Bershka (19,99 euros). pinit

Minifalda de tweed de Bershka, de nueva colección (19,99 euros). pinit

Ya sabes, si quieres inaugurar la nueva temporada y, ya de paso, quitarte años de encima, este conjutno de Bershka tiene que estar en tu wishlist de otoño sí o sí.