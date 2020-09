8 sep 2020

Llevar piercings está de moda. Y tenemos que reconocer que nos encanta. No te estamos pidiendo que te perfores las orejas solo porque se lleve, también los hay falsos: te los colocas en el pliegue de la oreja sin necesidada de llevar agujero. Pero sí es verdad que con la oferta tan bonita que hay de piercings de verdad, la idea de hacerlo nos llama poderosamente la atención. Las actrices Blanca Suárez y María Pedraza o las influencers como Dulceida o Grace Villarreal son adictas a estos nuevos accesorios y no nos extraña nada. Sobre todo después de ver la última iniciativa de Aristocrazy. Se llama Now is_ y busca fomentar la verdadera personalidad de cada una a través de un ear look. ¿Quieres saber lo que es? Sigue leyendo.

Del 10 al 20 de septiembre puedes ir a hacerte tu piercing con alguno d elos nuevos modelos que han llegado a la stiendas de Aristocrazy. pinit

Un ear look es lo último en complementos y consiste en crearse una composición en la oreja gracias a los piercings y pendientes. Puedes combinar formas, tamaños, colores, estilos... hay infinitas posibilidades. Pero si el problema es que no tienes más que un agujero, tranquila, estás de suerte. Del 10 al 20 de septiembre, en algunas tiendas seleccionadas de Aristocrazy, se harán piercings en el momento con uno de los mejores equipos de anilladores del momento, Wonderland. Un grupo de expertos que no solo te lo harán sino que también te asesorarán a la hora de elegir el pendiente que mejor te va entre todos los que tiene la firma, incluida su nueva colección. Una oportunidad de hacértelo con una pieza de auténtica joyería, porque Aristocrazy es la primera firma que utiliza piercings de primera puesta de oro de 18 kilates que, además, tendrá un descuento del 10%.

La firma cuenta con una amplia colección de piercings para que elijas el tuyo en función de tus gustos y de la zona de la oreja en la que te lo vayas a ahacer. El equipo de expertos te asesorará en todo momento. pinit

Si quieres aprovechar la oportunidad, echa un vistazo al calendario en su web y cierra una cita en tu ciudad más cercana para estar a la última con los accesorios de moda: los piercings.