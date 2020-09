8 sep 2020

Mi experiencia con estos vaqueros de Mango es digna de contar. Porque al contrario de lo que me pasa la mayoría de las veces, me han sorprendido para bien. Se los vi a una amiga el sábado por la noche, se los puso para una cena y me encantaron nada más verlos. Le pregunté que de dónde eran pensando que me iba a decir que de alguna marca cara pero me alegró saber que eran low cost. ¡Y de esta temporada! Y como soy así de envidiosa, me planté en la tienda al día siguiente. Al llegar me asaltaron las dudas, mi amiga tiene un tipazo y todo le queda bien; mi cuerpo, sin embargo, es menos agradecido, tengo mucha cadera y la cintura muy estrecha así que no es fácil que me encajen todos los pantalones. Pero había que intentarlo. Cogí mi talla, me fui al probador, y... ¡sorpresa! Me quedaban como un guante. Hay muchos modelos de vaqueros esta temporada, pero como estos, pocos.

Vaqueros culotte, de la nueva colección de otoño de Mango (29,99 euros).





Se trata de unos vaqueros de cintura alta y de corte culotte, macados en la zona de la cadera pero que se van ensanchando según bajas hasta acabar con un bajo tobillero casi acampanado. Un corte ideal para chicas como yo, porque te marcan la cintura pero disimulan las llamadas 'cartucheras'. Además, este modelo de Mango, que se llama Carlota, tiene dos bolsillos en la parte trasera con unas costuras estratégicas que van hasta la cinturilla.Total, unos vaqueros que estilizan y hacen tipazo, no os voya engañar. Cuestan 29,99 euros y hay tanta variedad de tallas que es muy difícil que no encuentres la tuya: están disponibles desde la 32 hasta la 44.

Los vaqueros Carlota de mango son de corte culotte y uno de los modelos que mejor sientan de toda la temporada (29,99 euros).

Están disponibles en el azul de la foto y en color crudo, ambos perfectos para montar los mejores looks básicos del otoño.