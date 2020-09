18 sep 2020

Compartir en google plus

No nos cansamos de hablar de los chalecos de punto. Lo hacemos desde el verano, cuando ya apuntaba maneras como una de las tendencias que con más éxito se iban a implantar este otoño. Y así ha sido, los tienen en todas nuestras firmas favoritas, hasta en sus colecciones más especiales. Pero hay tantos modelos y se puede llevar de tantas maneras, que es normal que aún no te hayas decidido por ninguna. Y menos aún que sepas cuál es la mejor forma de llevarlo. Los chalecos de verano eran fáciles, sin nada debajo. pero ahora la fórmula se complica. Menos mal que siempre hay una influencer que nos da la clave de estilo perfecta.

Ha sido María Valdés, con un look inesperado pero con la prenda que buscamos: un chaleco de punto de H&M que además no lleva ni a 20 euros. Puede que este sea el elegido o, por lo menos, uno de ellos.

La prenda ya la teníamos fichada, un chaleco blanco de corte masculino, en punto de canalé de mezcla de algodón suave, con escote de pico pronunciado y bajo recto con abertura en los laterales. Es amplio y hay que cogerse una talla menos de la que tenemos, como aconseja la propia María en los comentarios de su post. Lo que es seguro es que no vas a tener problema en encontrar la tuya, se hace desde la XS hasta la XXL. Ojo que la más grande se va a agotar en breve y ya nos advierten en H&M que quedan pocas unidades. Su precio es de 19,99 euros.

Chaleco de punto con escote de pico de corte masculino, de H&M (19,99 euros). pinit

Tenemos que reconocer que nos encanta cómo lo han conjuntado en H&M, un total look en blanco con pantalones. Pero la forma en la que lo ha hecho María Valdés nos parece mucho más original. Lo que es evidente es que se lleva, sí o sí, con camisa debajo. Lo que cambia es si prefieres falda o pantalón. Una minifalda de tablas estampada es la elección de la influencer y, además de que está de moda, también consigues con ella un look muy college que nos encanta. ¿Te animas a llevarlo así? ¿O prefieres el pantalón? Sea como sea, que no falte el chaleco como parte del estilismo.