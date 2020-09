28 sep 2020

Compartir en google plus

Con el circuito más atípico de desfiles en plena celebración (entre los presenciales y los virtuales), y mientras seguimos viendo algunas de las propuestas para la próxima primavera durante la Semana de la moda de Milán, no podían faltarnos las instantáneas con los estudiados looks de algunas de las invitadas más célebres, que seguro van a servir para inspirar los nuestros propios en las próximas semanas. Así una de las imprescindibles ha sido Irina Shayk, que llegó a la ciudad italiana para desfilar sobre las pasarelas de firmas como Versace o Boss y nos regaló a su llegada el que probablemente sea uno de los estilismos a los que querremos sumarnos sin perder tiempo. Por muchas razones, el look pijamero cobra mucha más relevancia que nunca antes, y ver a la modelo con este conjunto ha hecho volar nuestra imaginación.

Se trata de un look que forma parte de la nueva colección Studio de H&M, que se puso a la venta hace tan solo unos días, compuesto por una camisa y unos pantalones de tejido brillante, y unos accesorios que le dan la réplica con un marcado giro noventero, desde las sandalias verdes hasta las gafas triangulares de inspiración futurista.

Irina Shayk con un look pijamero de la nueva colección Studio de H&M. pinit

La camisa es vaporosa, en punto suave con hilo metalizado brillante en la trama, con cuello de pico, bolsillo superior, botones revestidos delante y canesú en la espalda. Además tiene mangas extra largas, puños anchos con botones revestidos y aberturas laterales cortas. Está disponible en la web de la firma sueca por 59,99 €.

Camisa de hilo metalizado, de H&M Studio (59,99 €). pinit

El pantalón es de patrón acampanado en punto grueso con hilo metalizado brillante en la trama, entallado en la parte superior con cintura, cierre de cremallera con corchete oculto, bolsillos insertados detrás y perneras extra largas con raya cosida y bajo amplio. Cuesta 69,99 €.

Pantalón acampanado de hilo metalizado, de H&M Studio (69,99 €). pinit

Y por si eso no fuera suficiente, las sandalias con las que las combina, igualmente de la colección Studio, siguen una de las tendencias más potentes y exitosas que venimos viendo desde este verano. Una pieza de piel con tiras anchas acolchadas, puntera cuadrada y tira fina en el talón. Su precio es de 99 €.

Sandalias acolchadas de piel, de H&M Studio (99 €). pinit

Acostumbrados a verla luciendo prendas de firmas de lujo de precios exorbitados, este look nos devuelve la esperanza además de facilitarnos mucho la tarea de búsqueda. Pero no te lo pienses mucho porque todo lo que la modelo toca se convierte en oro y este conjunto ya lleva velocidad viral de crucero y tanto la camisa como el pantalón y las sandalias están a punto de agotarse.