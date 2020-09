29 sep 2020

Qué haríamos nosotras sin los chollos de Lefties. No solo de sus prendas -el último vestido que hemos fichado en la firma de Inditex es un must- también de sus accesorios. Y es que no hay nada que nos guste más que algo bonito por poco dinero y, en este caso, estamos en la firma perfecta. Repasando sus novedades semanales, hemos fichado la prenda estrella del otoño. Cómoda, atemporal, barata y con efecto reductor. ¿Se le puede pedir más? Nos referimos a sus leggings, porque Lefties ha decidido que esta nueva temporada vamos a ir más cómodas que nunca y ha lanzado una colección completa con estampados de cuadros a los que no te vas a poder resistir. Palabrita.

Leggings de cuadros con cremalleras, de Lefties (12,99 euros). pinit

El primero modelo que hemos localizado es este, unos leggings tipo pantalón, en un tejido más grueso pero que se ajusta igual al cuerpo, con detalle de cremalleras en formato vertical en los laterales, en uno de ellos, doble. Cuestan 12,99 euros, hay disponiblidad desde la talla S hasta la XL.

Leggings de cuadros de Lefties con botones, de la nueva colección de la firma (12,99 euros). pinit

Nuestro siguiente modelo favorito es este, sí que son de algodón elástico como los leggings de siempre, con estampado de cuadros príncipe de gales, bolsillos laterales con tapilla y botones de adorno en los laterales. Cuestan 12,99 euros, con comodísimos, y se hacen en tres talas: S, M, L. Al adaptarse al cuerpo como un guante, te harán un efecto redutor que notarán todos.

Leggings con botón, de Lefties (14,99 euros). pinit

Este último modelo es formato jegging -un término que se utiliza para nombrar a esos pantalones que están entre leggings y vaqueros-, se cierra con botón y hay tres estampados de cuadros disponibles, el de la foto, en tonos gris y mostaza, otros en blanco y negro y un último de color, con estampado de tartán en rojo. Cuestan 14,99 euros y hay tallas de la 34 hasta la 44. Con esta variedad, es imposible que te quedes sin la tuya.

Una compra que, sin duda, merece la pena porque aún somos muchas las que estamos teletrabajando en casa y, aunque nos gusta arreglarnos cada mañana, buscamos la máxima comodidad posible. Y estos leggings, con un jersey, nos dan el look perfecto que puedes transformar con una americana si, en tu caso, ya vas de forma presencial a la oficina.