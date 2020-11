16 nov 2020

“Ya no se vende solo un vestido o una camisa sin más, sino unos valores y una historia. Las clientas buscan cada vez más significado y, cuando entran en una tienda, una experiencia con la que sientan que transmites tus valores y tu historia, tu autenticidad”. Así es como Evelyn Chetrite cree que está cambiando el consumo de moda. Y por eso, esta visionaria que en 1984 fundó la firma Sandro junto a su marido, Didier, no deja de experimentar nuevas vías para satisfacer las necesidades de sus clientas. Desde sus inicios con una tienda en el corazón del barrio parisino de Le Marais, Evelyn ha conseguido exportar su visión sencilla y cómoda del chic francés a través de 140 tiendas por todo el mundo a clientas de culturas dispares.

“La autenticidad es un valor que aprecio mucho”, mantiene como una de las claves de su éxito. Y ese ha sido también su punto de partida para crear una colección junto con la compositora Clara Luciani, nuevo icono del pop rock francés. “Cuando diseñamos una colección, escuchamos música todo el día; y, un día, uno de los miembros del equipo puso una pieza de Clara. La descubrimos y empezamos a vestirla en algunos de sus conciertos. Hemos visto su evolución y nos sentimos muy unidos a ella. Tiene los pies en el suelo y es auténtica, además de una mujer muy creativa”, asegura Chetrite.

Para la compositora del álbum Sainte-Victoire, que el pasado febrero recogió el premio Victoires de la música francesa a la mejor artista femenina del año, es todo un halago. “Me he sentido como una niña con un gran juguete nuevo –señala Luciani–. Y me sorprendió lo fácil que fue encontrar siluetas. Entiendo que la moda es un medio de expresión, igual que escribir o dibujar. Así es como la he visto siempre, como una forma de definirme”, continúa con entusiasmo la autora de una colección de prendas de corte minimalista y multifuncionales. “La moda es también un factor importante en la carrera de una artista. Y hoy más que nunca, porque constantemente estamos siendo representados en las redes sociales y, por tanto, nuestra imagen debe ser clara y consistente en todo momento”, mantiene.

La compositora Clara Luciani revisa algunos de sus bocetos y prueba uno de sus diseños para Sandro a una modelo. pinit

La imagen que Clara Luciani y Evelyn Chetrite defienden es de líneas estéticas fluidas, sencillas y cómodas para la vida cotidiana. Por eso ha sido también fácil el trabajo en común de más de 30 prendas. “Clara diseñó toda la colección y nosotros aportamos nuestra artesanía y experiencia técnica”, acentúa Chetrite. Entre las piezas icónicas, “una camisa blanca, sencilla pero poderosa, con las iniciales de Clara impresas, con su actitud masculina pero femenina, y con cuatro botones en los puños, muy importantes para ella cuando toca la guitarra en el escenario, para que sus mano esté siempre libre”.

Sobre colaboraciones futuras, mantienen una respuesta común: “Me encantaría”. Igual que sobre el éxito que ambas cosechan. “Sé que todo puede desaparecer tan rápido como empezó. En mi vida nada ha cambiado realmente; me detengo en la calle para hacerme selfies, pero nada más. Sigo escribiendo y grabando canciones para mi segundo álbum”, dice Luciani. “Seguimos trabajando –señala Chetrite–. Tantos años después es un placer seguir haciéndolo y estar en sintonía conmigo y con mi familia”.