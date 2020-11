17 nov 2020

Compartir en google plus

Ya hemos comentado aquí que, cuando se trata de pasar un invierno bien abrigada, los abrigos de pelo son la opción más conveniente para nuestros looks de los meses de frío. Y aunque nuestra selección estaba llena de opciones cargadas de personalidad y estilo no nos imaginábamos que, solo unos días después, Pull&Bear iba a lanzar el abrigo de pelo más bonito y apetecible de la temporada. Y nos tememos que nos va a apetecer tanto a tantas que ni siquiera nos vamos a poder permitir el lujo de esperar a los descuentos de Black Friday.

En color crudo, que lo convierte en un compañero ideal de negros, marrones, los tonos más propios de la temporada o el propio crudo, tiene largo hasta la rodilla y cuatro vistosos botones a contraste en color negro.

Uno de sus principales atractivos, que lo convierten en una prenda original, es que no es un abrigo de pelo cualquiera, sino un abrigo de pelo rizado. Algo que le da un aspecto peluchil (yo me he acordado de Muzzy) tan innovador como apetecible.

Con cuello solapa con muescas y bolsillos de plastrón, este abrigo de pelo rizado de Pull&Bear tiene forro interior a tono.

Recién llegado al catálogo de la firma de Inditex, está disponible entre las tallas XS y XL y tiene un precio de 49,99 euros.