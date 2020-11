17 nov 2020

Ya lo anticipó Alessandro Michele el pasado mes de mayo con motivo del lanzamiento de su manifiesto ‘Notas desde el silencio’: “La presentación de la nueva colección es un nuevo relato alegre e inusual para Gucci, que ya no está restringida por la estacionalidad y que se muestra más cercana a su elocuente reclamo y contado mediante la fusión de reglas y géneros, alimentándose de nuevos espacios, códigos lingüísticos y plataformas de comunicación”.

Y es que como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, la necesidad de un cambio que venía fraguándose entre algunas de las firmas de moda más disruptoras del panorama, se ha precipitado. Con la limitación y la mermada validez de los canales tradicionales que permitían la presentación de las colecciones de moda, los nuevos formatos para dar a conocer sus creaciones se han disparado y uno de los casos más llamativos ha sido el de Gucci.

Así hace unas semanas la firma italiana anunció que su próxima colección, titulada Ouverture of Something that Never Ended, sería presentada por el director creativo Alessandro Michele a través de una miniserie homónima en siete episodios proyectados durante el GucciFest, un innovador festival de cine y moda digital celebrado del 16 al 22 de noviembre.

Fotograma de At Home. pinit

Rodada en Roma y codirigida por el cineasta Gus Van Sant y Alessandro Michele, la serie cinematográfica de 7 capítulos está protagonizada por la actriz, artista e intérprete Silvia Calderoni en una surrealista rutina diaria por toda la ciudad, encontrándose con talentos internacionales y Amigos de la Casa, entre los que se encuentran: Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Billie Eilish, Darius Khonsary, Lu Han, Jeremy O’Harris, Ariana Papademetropoulos, Arlo Parks, Harry Styles, Sasha Waltz y Florence Welch.

Así, como resultado, “durante una semana, un enjambre de historias extravagantes y vitales recorrerán el festival”, explica la nota de prensa firmada por Michele. “Historias hechas de ráfagas imaginativas y de gestos oníricos, centradas en lo humano. Siempre he pensado en el poder de las historias, en el sustento que nos aportan para no caer rendidos ante el sueño del lenguaje, sobre su capacidad para expandir nuestra manera de vernos a nosotros mismos y quiénes somos. Y al final, somos las historias que nos contamos a nosotros mismos. Por eso decidí dejarlos bailar sobre un gran escenario, todos juntos. Incluso los que son bellamente delicados y frágiles, que corren el riesgo de quedarse o perderse entre las sombras. Incluso a aquellos que tienen el tenue resplandor de una luciérnaga”, explica haciendo alusión a la frase del filósofo francés Georges Didi-Huberman “Se necesitan cinco mil luciérnagas para producir la luz de una sola vela”.

Imagen del making of thel corte At home. pinit

El primer capítulo de esta serie de siete cortos que irán proyectando a diario a lo largo del festival como una emisión exclusiva en Youtube Fashion, Weibo, Gucci Youtube e integrada en el sitio dedicado a GucciFest.com, y con el que se desvela gradualmente la nueva colección día a día, se titula At Home. En él seguimos a Silvia, la protagonista, durante su excéntrica rutina matutina en Roma, que incluye una escena en la que, al ritmo de la canción Therefore I Am, de Billie Eilish, lanza desde el balcón un vestido (del primer desfile Gucci de Alessandro Michele, de la línea para mujer Otoño Invierno 2015). Vemos a Silvia revisando el correo, que incluye unas coloridas invitaciones a desfiles de Gucci, además de un misterioso folleto, y después se distrae con una conferencia televisiva del escritor y filósofo Paul B. Preciado hasta la llegada de un visitante inesperado. Al mismo tiempo, en otra habitación, un grupo de música ensaya un tema que compuso Kim Gordon para esta miniserie.

Retrato de Alessandro Michele durante el rodaje del corto At Home. pinit

Este relato audiovisual indaga en cuestiones filosóficas que plantean los nuevos vericuetos a los que se enfrenta la moda actualmente y que preocupan especialmente a Michele. Entre ellos, abandonar la zona de confort, poner el foco sobre el valor del proceso creativo por encima del resultado final, e iniciar un necesario debate alrededor de una reflexión sobre los cuerpos no normativos y las identidades divergentes. Materias que han configurado el eje argumental de las colecciones de Gucci desde que Michele se convirtiera en su director creativo en enero de 2015.

El activista y filósofo de la teoría queer y estudios sobre el género, Paul B. Preciado, es otro de los protagonistas del corto. pinit

“Se necesita mucho cuidado para construir un nuevo orden y hacer que germinen nuevos lazos. Se necesita un abrazo lento y silencioso. Un abrazo que a día de hoy no podemos darnos físicamente, pero que, desde el fondo de su ausencia, nos recuerda que no podemos hacer esa tarea solos”, sentencia el diseñador para justificar este iconoclasta proyecto.

Junto con la serie Ouverture of Something that Never Ended, el GucciFest también proyectará películas de moda que celebrarán los trabajos de quince jóvenes diseñadores independientes. Todos ellos fueron seleccionados por el director creativo Alessandro Michele para mostrar sus colecciones a través de las plataformas digitales del GucciFest.