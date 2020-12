2 dic 2020

La sostenibilidad se ha convertido en la última frontera que la moda se ha propuesto conquistar. Un empeño de lo más loable dadas las circunstancias actuales que tanto el consumidor como la industria agradecen. Precisamente, darle las armas necesarias para que puedan ser plenamente conscientes de las repercusiones de sus decisiones estilísticas es lo que H&M lleva muchos años haciendo. Lo que comenzó como una línea experimental con la que incluir algunos de los avances tecnológicos en lo que a reciclaje se refiere, se ha convertido en uno de los fenómenos más esperados cada temporada por los adeptos de la firma. Así, mañana llega a las tiendas la 12ª colección Conscious Exclusive, cargada de diseños maravillosos con los que hacernos soñar mientras propone nuevos procesos y tejidos realizados a partir de residuos.

La fiebre por esta colección ya comenzó a anticiparse desde su anuncio, y algunas afortunadas ya pudieron dar cuenta de ella a través de las redes sociales, popularizando prendas como el vestido verde de tul que, con seguridad, será uno de los primeros en agotarse. Y es que el número limitado de prendas es otro de los alicientes para ser la primera en lanzarse a comprarlas.

De inspiración vintage, vanguardista y repleta de volumen y color, en la colección destacan 4 innovadores procesos y materiales de origen sostenible como Agraloop™ Hemp Biofibre™, una fibra natural derivada de los restos de la cosecha de cáñamo oleaginoso; Eastman Naia™ Renew, un hilo de celulosa compuesto por fibras de madera y residuos plásticos reciclados; We aRe SpinDye®, un proceso de coloración que utiliza menos agua y energía y Made of Air®, un plástico que no produce carbono, ayudando a reducir las emisiones de CO2. El resultado se traduce en prendas de confección impecable con un giro femenino y sofisticado, que aportan un necesario aire bucólico y ensoñador.

La modelo australiana y ecóloga Zinnia Kumar durante la sesión de fotos para la campaña de la colección Conscious Exclusive de H&M pinit

Bajo el concepto Let’s Wear the Waste y con la activista Zinnia Kumar como protagonista de la campaña , la mayoría de las prendas de la colección están elaboradas a partir de materiales de origen sostenible procedentes de residuos. Tejidos y procesos innovadores dan forma a piezas como vestidos de noche en tafetán jacquard negro y verde o adornos con flores verdes, que se mezclan con tops voluminosos y trajes a medida.

Nadie para expresar mejor sus sensaciones acerca de esta colección tan especial en el que la firma vuelca todos sus esfuerzos que Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de la firma: “Para esta temporada queríamos ser pioneros y empujar los límites de la creatividad y la moda sostenible, centrándonos en los residuos. Como resultado, las piezas están hechas de materiales realmente sorprendentes producidos a partir de residuos. Trabajando con este tipo de transformación y siendo capaces de hablar a nuestros clientes a través de la belleza, esperamos que los residuos puedan formar parte del futuro de la moda sostenible”.

Los estampados de toda la colección se inspiran en el papel pintado floral vintage, mientras que los apliques de flores representan la vida y la decadencia. Desde los voluminosos volantes que decoran de forma asimétrica los vestidos hasta la delicadeza de los conjuntos pijameros que combinan a la perfección con otros diseños más sobrios pero igual de efectistas como blazers de patrón impecable.

"Estoy encantada de formar parte de esta campaña, sobre todo porque la marca está preparando el terreno para que las colecciones sostenibles se conviertan en la norma de la industria. Como consumidores, ya no tendremos que diferenciar entre moda y sostenibilidad, ya que se convertirán en una sola cosa. Como ecologista que trabaja en la moda, esto me llena de esperanza", añade Zinnia Kumar, ecologista, activista y modelo, a la que podemos ver en la campaña de la colección.