Durante su paso por Masterchef Celebrity, Tamara Falcó y Vicky Martín Berrocal tuvieron sus más y sus menos, pero poco a poco amasaron una amistad que, parece, ha perdurado a los fogones. Las ex concursantes se dedican a menudo guiños cariñosos en sus redes sociales, y esta vez ha sido el turno de Tamara, que no solo ha recordado lo mucho que quiere a su amiga, si no que ha llevado en ‘El Hormiguero’ una de las prendas estrella de la última colección de Victoria, la firma de Vicky: un kimono maravilloso.





Como ya te contamos hace unos días, cuando Vicky Martín Berrocal presentaba en Instagram los kimonos de Victoria Collection, esta prenda se podía llevar como batín para estar por casa, como elegante vestido de invitada, y también como complemento perfecto a tus vaqueros favoritos, para añadirles un toque muy sofisticado. Esta última fórmula ha sido la elegida por Tamara Falcó para acudir a su sección semanal en el programa de Pablo Motos, donde la hemos visto con un look lencero de lo más atrevido.

Tamara Falcó ha elegido un kimono de seda azul noche de la nueva colección de Vicky Martín Berrocal, y lo ha combinado con un top lencero de Etam, un modelo muy sexy con detalle de blonda de encaje en negro rematando el escote. Para centrar toda la atención en estas dos prendas, la influencer apostó por unos sencillos 'mom jeans' de 7 for all Mankind y remató el look con unas sandalias negras de Magrit.

El resultado, a nuestro juicio, es impecable, sexy, sofisticado y cargado de tendencia, aunque no han sido pocos los que han criticado el look en Instagram asegurando que parecía que Tamara Falcó había acudido en salto de cama a la tele. ¿Sí o no a este controvertido estilismo en 'prime time'?