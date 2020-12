13 dic 2020

Vale que estos vaqueros de H&M y estos de Victoria Beckham son nuestros favoritos para lucir tipazo, sin embargo, gracias a Eugenia Silva, hemos encontrado el modelo perfecto para esos looks relajados del día a día. Porque sí, a veces, tus vaqueros preferidos pueden convertirse en un infierno porque aprietan o no son del todo cómodos. La modelo se ha hecho con unos de corte recto de Zara ideales que sientan de maravilla que le vamos a copiar sí o sí.

Eugenia Silva ha demostrado que las firmas low cost son sus favoritas para los outfits de diario. Massimo Dutti y Zara -este jersey barato y calentito nos enamoró- son a las que más recurre y la última publicación de Instagram que ha compartido lo demuestra. La modelo subió una imagen en la que aparecía al teléfono trabajando en un set de fotografía con un estilismo todoterreno protagonizado por unos pantalones vaqueros del gigante de Inditex, que ella combinó con un jersey y zapatillas.

Un modelo que hemos encontrado en la web de la firma y que son uno jeans de tejido ligeramente elástico para un mayor confort, con tiro alto y de cinco bolsillos caracterizados por la pernera recta tipo slim. Un corte que sienta de maravilla porque estiliza las piernas, pero no queda demasiado ajustado, lo que hace que sean súper cómodos. Además, su talle alto consigue que queden ceñidos en la cintura marcando así la silueta. ¡Lo más!

Pero su corte no es lo único que nos ha gustado, si no también su precio, ya que cuestan tan solo 25,95 euros, siendo así uno de los vaqueros más asequibles de Zara. Además, están disponibles en todas las tallas, desde la 32 a la 46. Y si el color no te termina de convencer, debes saber que también se encuentran en azul claro y otro mucho más oscuro y negro. ¡Los queremos!