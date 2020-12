14 dic 2020

A estas alturas de la temporada, no queda nadie que esté mínimante interesado en la moda que no pueda afirmar que las sobrecamisas son la prenda estrella del momento. Las hemos visto de todo tipo en el low cost, de cuadros o de pana y combinadas de mil maneras. Pero si eres una de las pocas que aún no tiene una en su armario de invierno, no te vamos a regañar, te vamos a dar la mejor opción para animarte con una. Es este modelo de cuadros de Stradivarius que reúne los dos colores del 2021, según Pantone: el amarillo y el gris. Adelántate al nuevo año y añade ya esta sobrecamisa a tu carrito. ¡Seguro que no tarda en agotarse!





Sobrecamisa de cuadros de Stradivarius con los colores Pantone del 2021, el amarillo y el gris. pinit

Y es que este año, el Instituto Pantone ha decidido que los colores del 2021 sean dos y uno uno, como ha sido siempre. Son el amarillo y el gris, los dos tonos que protagonizan esta sobrecamisa de la firma de Inditex que acabamos de descubrir entre sus novedades de nueva colección. Es de corte amplio, con botines color caramelo y cuatro bolsillos: dos en el frontal, con solapas, y dos ocultos en los laterales. Tiene el bajo asimétrico (es más larga por detrás) y en la espalda lleva un pliegue que hace que puedas meter debajo un jersey gordo si eres de las muchas que en invierno se viste como las cebollas, a capas. Cuesta 39,99 euros y hay amplitud de tallas, desde la XS hasta la XL.

La parte de detrás es más larga y tiene un pliegue que le confiere a la prenda un carácter oversize. Cuesta 39,99 euros. pinit

Esté tejida en lana en más de un 50% y tiene un tacto rugoso pero muy gustoso que hará que se convierta en tu mejor aliada contra el frío. La puedes llevar como abrigo o sobrecamisa y queda ideal combinada con vaqueros, bien blancos -así la proponen en Stradivarius- o en color negro o gris lavado. Añade zapatillas o botas militares y tendrás un look de 10. Eso sí, hazte con ella rápido porque promete agotarse en cuestión de días.