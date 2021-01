17 ene 2021

Actualmente en mi armario solo hay vaqueros negros. He decidido que a) son los que mejor me sientan, b) pegan con todo y c) no hay mejor fondo de armario. Aunque reconozco que a veces echo de menos unos jeans azules, puedo vivir sin ellos. Estoy esperando el par perfecto, pero se están haciendo de rogar. Igual que al amor. Pero a lo nuestro, buscando chollos rebajiles con los que endeudarme (aún más) he dado con tres vaqueros negros de la nueva colección de H&M que son perfectos para cualquier look.

¿Lo mejor? Aunque no están rebajados son auténticos chollos.

Estos de tiro alto cuestan 24,99 euros y están disponibles hasta la talla 50 (¡ganga, chicas curvy!). Son tobilleros y queda ideales con zapatos tipo Oxford y camisas. Un win win para tus domingos paseando por El Rastro cuando Filomena de tregua.

Para las amantes de los mom jeans, este modelo sienta como un guante. También cuesta 24,99 euros y están disponibles hasta la talla 50.

Estos en versión culotte son ideales para combinar con zapatillas de deporte y jersey oversize. También cuestan 24,99 euros y están disponibles hasta la talla 50.

¿Con cuál te quedas? Desgraciadamente yo creo que con todos...