22 ene 2021

Las rebajas son las protagonistas de nuestras compras de enero, de eso no hay duda. Hemos encontrado en Lefties vestidos por menos de 4 euros, hemos empezado a crear looks de primavera con estos chollos de Uterqüe y hasta nos hemos dado unos cuantos caprichos de lujo. Sin embargo, al entrar en Zara y ver que su sección de 'sales' (con compras baratísimas como estas) se había visto desplazada por la nueva colección, no hemos podido evitar entrar a curiosear. ¡Y menudas sorpresas nos hemos llevado!





Lo primero que llama la atención al ver lo nuevo de Zara es la modelo que protagoniza buena parte de sus looks, Paloma Elsesser, una top curvy abanderada del movimiento 'body positive', toda una novedad en el lookbook de la firma. Gracias a ella, nos hemos fijado en los estilismos que mejor quedan a las mujeres con curvas y que, curiosamente, son los primeros que se están agotando en las tallas más grandes (si por 'tallas grandes' podemos entender una L o una XL de Zara, pero ese es otro tema).

Precisamente es Paloma Elsesser la que lleva la prenda que nos ha hecho comprobar cinco veces si de verdad estábamos en la sección de nueva colección o habíamos vuelto por inercia a las rebajas. Y es que entre las propuestas de Zara se ha colado una falda midi súper versátil y cómoda de algodón orgánico con cinturilla elástica que cuesta menos de 13 euros.

Sí, como lo lees, una falda de nueva colección por, exactamente, 12.95 euros que nos brinda un sinfín de posibilidades en nuestros looks de estilo urbano: disponible en seis colores (negro, aguamarina, verde pastel, pistacho, crudo y blanco hielo), nos encanta con zapatillas y las sudaderas y crop tops a juego que tiene Zara para conseguir un look 'athleisure'; pero también con camisetas básicas y botas de suela track o, en un giro inesperado, con camisas blancas de inspiración masculina y mocasines.

¿Puede que sea ya la mejor compra cómoda de la temporada?