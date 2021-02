1 feb 2021

Nos encantan los looks que Nuria Roca lleva en televisión porque además de ser toda una inspiración y muy ponibles, siempre llevan una prenda low cost que podemos copiar como este último con pantalones de Mango. Lo mismo ocurre con los que lleva en su día a día y que en ocasiones comparte con sus seguidores. La presentadora ha enseñado los detalles de su último outfit y tenía como protagonista una camisa de las rebajas Mango casi tan original como esta que llevó Andrea Duro.





"Espero que hayáis tenido un buen fin de semana!!! Por cierto, que el otro día me preguntábais por lo que llevaba y se me pasó subir esta foto que me hice en un #momentorecibidor antes de salir de casa... Aunque con retraso por aquí va el look", escribió Nuria junto a una imagen en la que aparece posando frente al espejo de la entrada de su casa.

En dicha fotografía, la presentadora luce un look de básicos formado por una camisa, unos pantalones vaqueros y unas botas. Sin embargo, es la primera prenda la que se lleva todo el protagonismo gracias a su bonito estampado de cuadros. En concreto, se trata de una blusa de cuadros escoceses en tonos beige y granate confeccionada en tejido de lana que ahora está rebajada a 19,99 euros. Es un diseño original porque tiene el cuello de pico, en vez de solapa, lleva un volante en el cuello y tienes las mangas abullonadas. ¡Ideal!

Nuria la combinó con los pantalones vaqueros tendencia que mejor sientan. Un modelo también de Mango de talle alto y pernera recta en color negro que ajustó con un cinturón y a los que añadió unos botines acharolados de Rag&Bone. Un look muy fácil de copiar por ser de prendas básicas y porque puedes comprar tú fácilmente y por un precio muy bajo. ¿Qué ms se puede pedir? Gracias Nuria por descubrirnos este chollo de las rebajas de Mango. ¡Te lo vamos a copiar!