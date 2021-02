3 feb 2021

Para que el buen tiempo no te pille por sorpresa, las nuevas colecciones ya nos están dando algunas pinceladas de lo que más llevaremos esta primavera ¡a quién no le gusta empezar a soñar ya mismo con el calorcito! Ya tenemos nuestro aperitivo con las blusas y camisas baratas más bonitas del momento y con las faldas midi que vamos a estrenar ya y a sacar partido hasta junio, pero queremos más y no hemos podido evitar posar nuestros ojos sobre las nuevas cazadoras vaqueras a las que no vamos a dejar escapar.

Con tres diseños frescos, cómodos y para todos los gustos, la nueva colección de Pull&Bear ha lanzado estas prendas ideales para el entretiempo.

Video: 8 formas de combinar la falda de tenista

Nuestra primera opción es la chaqueta vaquera cropped. Corta, por encima del ombligo, con el bajo deshilachado, cierre de botones metalizados y costuras visibles. Un diseño que nos encanta para presumir de figura y para llevar con prendas de tiro alto. Será nuestra primera opción a la vuelta de los festivales... Cuesta 25,99 euros y está disponible en la web de la firma de Inditex desde la XS hasta la XL.

Seguimos con una cazadora denim mucho más versátil que la anterior, ya que su corte oversize te permitirá llevarla tanto en looks casual como para ir a la oficina toda la primavera. Es larga y lleva un cinturón para marcar la silueta si las formas XXL no te convencen. Nos gustan tanto para combinar con la tendencia del chándal como para sobreponerla sobre un vestido midi elegante. ¿Su precio? 35,99 euros.

Terminamos con la cazadora vaquera de Pull&Bear más atrevida y original. La de estampado tie dye de estilo noventero solo apta para las más atrevidas. Con ella crearás looks de otro nivel y elevarás tus básicos a la altura del street style. Perfecta para llevar en un total look denim o con cualquier tipo de falda o vestido. (