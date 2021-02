9 feb 2021

Compartir en google plus

No hay más que echar un vistazo a los catálogos de nuestras firmas de moda favoritas para darse cuenta que el azul es el próximo color tendencia y las prendas que acaban de llegar a las tiendas lo demuestran. En Uterqüe lo saben bien y han apostado por este tono para una parka por la que no te va a importar amanecer con otro día lluvioso, porque es tan bonita como ponible. Una prenda que podemos combinar con un vestido de flores para adelantarnos a las tendencias más fuertes de la primavera, pero que también podemos ponernos ahora en los días más lluviosos. La marca de Inditex nos gusta cada día más y no somos las únicas. Famosas como Amelia Bono también han caído rendidas a sus encantos.

Entre los principales atractivos de la prenda de Uterqüe está su diseño de pespuntes a contraste, en color blanco, que está muy presente en el bajo, las mangas, el cuello y el cuerpo de la parka. El contraste también se repite en la tapeta, con cierre frontal de botones de clip de la prenda.

Confeccionada en tejido resistente e impermeable, esta parka tiene manga ranglán amplia, capucha desmontable y bolsillos laterales ocultos.

Con cierre de cremallera de doble carro en el frontal, que queda oculta por la tapeta, es de diseño oversize y su color nos permite combinarla tanto con prendas en tonos claros como los oscuros.

Disponible entre las tallas XS y L, tiene un precio de 129 euros. Si buscas una prenda de abrigo perfecta para el entretiempo, no busques más porque ya la has encontrado.