11 feb 2021

¿Quién no recuerda la falda midi blanca que dio la vuelta al mundo junto a los looks de las influencers más famosas? Fue una de las prendas estrella del año pasado y ahora que llega el buen tiempo, las nuevas colecciones la vuelven a vaticinar un éxito seguro. Eso sí, no se trata de una falda cualquiera, sino de una falda pareo que hace tipazo y que va a causar sensación de nuevo esta primavera/verano. Como esta de la nueva colección de Sfera que fichamos hace unos días o estas tres alternativas que van desde la de punto cruzada a la clásica drapeada con el nudo en un lateral.

Video: La falda midi es la prenda más favorecedora que no te quitarás en todo el año

Nuestra primera opción la hemos encontrado en la nueva colección de Zara con un diseño que es perfecto para estrenar ya mismo y sacar partido hasta el final de la primavera. Esta falda pareo de punto será la mejor aliada en cualquier look de entretiempo y podrás combinarla tanto con botas y botines como sandalias o mocasines. Es de tiro alto, tiene un color rosa empolvado muy bonito y la cintura es ajustable, por lo quedará ideal en todas las figuras que tallen desde la S hasta la XL. Hazte con ella en la página web de la firma de Inditex por 25,95 euros.

Seguimos con otra falda pareo pero en una versión mucho más veraniega que la anterior. Se trata de un modelo midi y cruzado en tejido de lino y con un estampado de rayas en tonos crudos que quedarán genial junto a tu bronceado y esas sandalias con hebillas que tienes en tu armario. Es de Mango, cuesta 29,99 euros y podrás combinarla con el top asimétrico a juego para un look de verano divino.

Terminamos con un modelo clásico para este tipo de faldas pareo, un diseño drapeado con nudo en un lateral y en los colores más bonitos y llamativos que acompañan a la subida de temperaturas. En este caso la hemos encontrado en un naranja saturado que nos vamos a poner para llevar de la oficina a la piscina este verano con zapatos de tacón, con mocasines, con sandalias, con sneakers... Encuéntrala en H&M por 20,99 euros. Eso sí, ha triunfado tanto que está agotada en todas las tallas y con lista de espera.