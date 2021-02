18 feb 2021

Seas como seas y tengas el estilo que tengas, las marcas de moda tienen una opción para ti. Tanto si te gustan los looks comfy y te pirras por una buena sudadera divertida como si lo tuyo es la comodidad pero sin renunciar a la elegancia de unas bailarinas. El look que te traemos hoy va dirigido a aquellas mujeres que les guste el estilo retro sin perder de vista la primavera que se encuentra a la vuelta de la esquina y Mery Turiel es nuestra protagonista.

La influencer nos ha sorprendido con un look tan comodo como de tendencia y no hemos podido apartar la vista de su jersey. Se trata de una prenda de Verge Girl, una marca australiana que tiene un gusto especial por la moda vintage. El jersey que lleva Mery forma parte de la Retro Collection Knit y su elemento más característico son las flores que lleva bordadas en las mangas. Cuesta 62,95 euros y la web te da la opción de pagarlo a plazos.

Jersey de Verge Girl

Lo más gracioso es que la web te dice la mejor forma de combinarlo: «Combina este jersey con unos Levi’s y unas zapatillas retro para una sensación de chica en movimiento». Y dicho y hecho. Mery Turiel ha completado su look con unos Levi’s de corte recto y color índigo medio remangados por encima del tobillo y unas Vans retro tipo botín de color rosa con calcetines blancos. Si te has enamorado de las zapatillas, ahora puedes conseguirlas rebajadas en la web de Ulanka. Su precio original era de 90 euros y ahora las encuentras por 72 euros.

Vans tipo botín

¿Qué más dice la web de Verge Girl sobre el jersey? Que es ideal para esas mañanas tranquilas en las que te tomas un café en tu cafetería preferida. ¿Y adivináis lo que está haciendo Mery en su publicación de Instagram? ¡Exacto! Tomar café en una cafetería (cafetería Hontanares, para más señas). No sabemos si será su preferida o no, pero no podemos decir que la chica no sigue las instrucciones al pie de la letra.