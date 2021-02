25 feb 2021

El que avisa no es traidor y ya te avisamos hace unos días que estos pantalones rosas de Zara iban a ser los favoritos de la temporada porque se agotaban con solo mirarlos. Y tal ha sido su éxito, que el gigante de Inditex ha decidido sacarlos a la venta en otros colores que nos han robado el corazón. Pero es que debes saber que no solo están triunfando por sus tonos coloridos que tanto llama a la primavera, si no también por su diseño de wide leg que favorece muchísimo. Casi tanto como estos con cintura asimétrica.

Hablamos de unos pantalones en tejido denim que vienen en unos llamativos colores ideales para la primavera. Se trata de un diseño de tiro alto con cinco bolsillos, caracterizado por una pernera larga y ancha. Tiene un corte recto que los diferencia de los 'flare' y que hacen que estilicen mucho más por su llamado efecto 'pata de elefante'. Sin embargo, son mucho más ponibles porque no son tan anchos, lo que hace que sean también súper cómodos para lucirlos durante el día a día.

Al inicio de la temporada, Zara sacó a la venta un modelo en color rosa que causó furor. Ahora, ha lanzado otros nuevos en color amarillo, verde y azul. Tres tonos con los que también han sorprendido y que prometen gustar tanto o más que los rosas. Cuestan 29,95 euros y no necesitarás nada más que añadir prendas básicas como una blusa o camiseta blanca y unas sneakers para triufar. Dale todo el protagonismo a esta prenda en tus estilismos de diario y... ¡Triunfarás!

Y aunque el azul -que recuerda más al color vaquero- parece ser el más ponible, cualquiera de ellos conseguirá que lleves un look de diez. Incluso puedes combinarlo con la ya famosa camiseta de rayas tan tendencia esta temporada. ¿Tú con cuál te quedas?