3 mar 2021

Nagore ha dejado a un lado su fórmula favorita de vestido y botas -ejemplo de ello este look con vestido de H&M y botas de Mango- y ha apostado por un outfit mucho más original que, por supuesto, también es low cost. La presentadora ha escogido para su última aparición televisiva un estilismo con el que, además de confirmar que los pantalones blanco estrechos como estos de Naty Abascal están de moda, nos ha descubierto una camisa de Zara de la que también nos hemos enamorado.

Ha sido en el último debate de 'La isla de las tentaciones 3' donde Nagore ha sorprendido gracias a una de las prendas más originales y especiales de la nueva colección de Zara. Hablamos de una camisa larga semitransparente en color nude que está repleta de pequeñas lentejuelas a juego. Tiene cierre de botones, manga larga y cuello de solapa, cuesta 59,95 euros y está disponibles desde la talla XS a la XL.

Ideal, ¿verdad? Nagore la combinó con unos pantalones pitillo blancos de talle alto, también de Zara, y unas sandalias de tacón metalizadas a juego. Un look que nos ha parecido ideal gracias a esta prenda tan diferente que la presentadora nos ha descubierto. Y no solo por su bonito diseño, si no porque nos parece perfecta para añadir a cualquier outfit de básicos -como uno con vaqueros y camiseta blanca- y darle así una vuelta de tuerca convirtiéndolo en uno muy sofisticado.

Además, es una prenda que también puedes usar como vestido midi. Colócala encima de otro vestido que ya tengas en casa, a ser posible liso y en un color neutro como blanco, beige o negro, y lo transformarás por completo. ¡Lo más!