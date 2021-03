7 mar 2021

Si todavía no te has enamorado de la nueva colección de Zara que ha traído con motivo de la llegada de la primavera, es porque no has visto prendas como este vestido que ya es el más buscado o estos conjuntos de cuadros vichy. Sin embargo hay tres prendas que tienen todas las papeletas para convertirse en un éxito total. Tres prendas de punto que tienen el amarillo pastel como protagonista y que te van a enamorar en cuanto las veas.

La primera de ellas es una chaqueta con cuello solapa XL con volantes mini como acabado en mangas y hombros y cierre de botones joya ideales. Cuesta 25,95 euros y es perfecta para dar vida a tus pantalones vaqueros favoritos. El amarillo pastel es un tono que es súper tendencia ahora y esta prenda es ideal para unirte a ella.

La segunda opción es este top que sigue la misma estética románticaque la chaqueta, pero que tiene el azul claro como protaongita. Es una prenda de manga corta, también con acabados con volantes que tiene el cuello de solapas XL en color amarillo a contraste. Cuesta 22,95 euros y promete agotarse en un abrir y cerrar de ojos.

Por último, puedes hacerte con la prenda del momento en el color del momento: un chaleco de punto en amarillo pastel. Este es como un top sin mangas, con cuello redondo y corte cropped que cuesta tan solo 15,95 euros. ¿Tú también las quieres todas?