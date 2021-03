9 mar 2021

Las temperaturas están subiendo poco a poco y dentro de unas semanas podremos despedirnos de las medias. Ese es el momento perfecto para sacarle partido a las faldas que tenemos en el armario y lucir las piernas. ¿Estás pensando en hacer una nueva adquisición para ampliar tu colección? Zara acaba de lanzar un diseño que va camino de convertirse en una de las prendas más vendidas de la temporada. Y si te gusta, no te lo puedes pensar mucho porque no para de agotarse, una y otra vez. ¡Y no nos extraña nada!

Falda midi en color negro con botones dorados de la nueva colección de primavera de Zara (29,99 euros) pinit

Una falda midi de tiro alto, en color negro, con botones falsos de color dorado y abertura en la parte central. Está disponible desde la talla XS hasta la XXL y tiene un precio de 29,99 euros. En su composición lleva un 10% de elástano lo que la convierte en una prenda realmente cómoda..

Falda midi de color negro de la nueva colección de primavera de Zara (29,99 euros) pinit

Un diseño con cierto aire clásico pero que bien combinado puede adaptarse a casi cualquier estilo. Con camisa blanca de seda y zapatos de tacón para un look de oficina o con camiseta de algodón y zapatillas para conseguir un look más informal, perfecto para el día a día.

Detalle de los "falsos" botones dorados de esta falda de Zara pinit

Además, es una de esas prendas que pueden ir directas a tu fondo de armario de entretiempo. Un auténtico básico atemporal al que podrás sacar partido temporada tras temporada. ¿Necesitas más motivos para conseguirla?