20 mar 2021

Si llevas más de un año en casa teletrabajando sabrás que lejos quedó esa vida en la que ibas incómoda y podías respirar tranquila. Si algo nos ha dado el coronavirus es la necesidad de no llevar vaqueros que aprieten, zapatos que hagan daño y sobre todo, invertir un poco en la decoración de casa (los chollos más floreados de Zara Home, aquí), por que al fin y al cabo, es el lugar donde más tiempo pasamos. Si te has entregado a los leggings sin remordimientos, pero quieres algo que no parezca carne de gym, hemos dado con el modelo perfecto en Zara.

Tienen estampado de cuadros vichy, talle alto, combinan con todo y son la compra perfecta de un sábado por la tarde. Porque el online shopping es lo único 100% seguro ahora mismo.

Están disponibles desde la talla XS hasta la XXL y solo cuestan 19,95 euros. Pegan con todo: con camisa y sudadera como la modelo de la foto, con una blusa de mangas abullonadas, una chaqueta vaquera y un crop top o incluso un jersey finito. Las combinaciones son muchísimas... y además, ¿Y si te decimos que el modelo es uno de los favoritos de La Vecina Rubia? Ya mejor que mejor... solo tienes que ir a sus stories para verlos.

¿Los agotaran las amigas del chat? Solo el tiempo dirá...