22 mar 2021

Aunque ha sido este collar 'made in Spain' y hecho a mano el que ha enamorado a todas las influencers, tenemos que avisarte de que este verano vas a llevar otro mucho más colorido. Y sí, la culpa de todo la tiene Bottega Veneta. La firma de lujo ha sacado a al venta un collar de cuentas con forma de flor con un precio desorbitado que no ha tardado en revolucionar las redes. Muchas han sido las que han querido destacar el elevado precio que tiene este accesorio y que, gracias a este 'boom' que ha tenido en Instagram, se ha convertido en la tendencia a la que no te vas a resistir este verano.

Hablamos de un collar que tiene un precio de venta de 3.390 dólares, lo que viene siendo unos 2.850 euros. Un precio de cuatro cifras por una gargantilla de cordón blanco, que está elaborada en Italia con cuentas de esmalte rojo, azul, amarillo y verde dispuestas en encantadoras flores y terminada con cuentas de plata esterlina junto al cierre de lazo. Este tipo de collares ya tuvo su momento de pleno auge el verano pasado y parece que este año seguirán siendo tendencia después de que Bottega Veneta haya revolucionado el mercado con esta pieza.

Muchas han sido las expertas en moda que han alucinado con el precio de este complemento y solo hay que echar un vistazo a las firmas low cost para saber que va a ser uno de los collares más copiados y buscados del verano. Por ello, desde la redacción de mujerhoy.com, nos hemos adelantado y hemos buscado (y encontrado) algunas piezas con las que puedes unirte a esta moda y copiar este collar por muchísimo menos.

En Amazon hemos encontrado este diseño con margaritas y cuentas de colores de Jovono que cuesta tan solo 5,66. Un diseño muy parecido al de Bottega Veneta, pero con un precio mucho menor.

En Crush the Label, la firma favorito a de las influencers para este tipo de accesorios, también hay collares de cuentas con florecitas en diferentes tonos (32 euros). En esta marca todas las piezas son elaboradas a mano y por encargo, por lo que son diseños mucho más especiales.

Por último, tenemos un ejemplo de que esta tendencia también ha llegado a las firmas low cost. Mango tiene este collar de eslabones dorados con flores de cuentas que cuesta 15,99 euros. No es el mismo diseño, pero deja entrever que pronto, las marcas se van a inundar de este tipo de complementos.