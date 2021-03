22 mar 2021

Cuando pensamos en qué significa saber de moda, lo tenemos claro. Saber de moda consiste en conseguir aprovechar al máximo las posibilidades de un armario con el objetivo de encontrar el look perfecto para cada ocasión. Nos reafirmamos más que nunca al ver a la influencer que tanto nos ha inspirado para proponerte una blazer gris. Es increíble cómo consigue que una prenda tan básica acompañe a un look de foto. Atenta a cómo integra unos vaqueros básicos, la blazer gris y un vestido de fiesta: el impacto es brutal. Esta americana nos convence totalmente para experimentar y llevar prendas de noche al día esta primavera.

La blazer gris no solo funciona como esa prenda básica y discreta que ayuda a bajarle el tono a cualquier prenda de noche, de manera que puedas importarla al armario de día. Además, se integra perfectamente en looks rutinarios para que queden impecables, a pesar de no apostar por la innovación o el efectismo. Un look tan normal como el que mezcla pantalón negro, zapatillas Converse y camiseta negra o blanca, sube de nivel si le añades una blazer gris. Ya sea lisa o de cuadros.

Blazer gris de H&M, con silueta oversize y de la nueva colección de primavera. pinit

Una opción inmediata para empezar a experimentar con esta blazer gris puede ser esta americana de la nueva colección de H&M. Se trata de un diseño cien por cien primaveral, por el tono gris claro y por un patrón oversize especialmente en tendencia. Lo mejor: los precios de H&M son imbatibles. Esta blazer te la llevas a casa, en todas las tallas (hasta la talla 50), por 29,99 euros.

Blazer de la nueva colección de primavera de Mango, con un tejido con lino gris. pinit

Pero, probablemente, nuestra favorita sea esta blazer de color gris de la nueva colección de Mango. Tiene una textura espectacular, porque está confeccionada en un tejido mezcla de lino y algodón, perfecto para la primavera. El patrón no puede ser más clásico, con el cuello solapa, hombreras, dos bolsillos y cierre de botones. Eso sí, es un poco más cara: cuesta 59,99 euros.

Blazer en tono gris con estampado de cuadros de Zara. pinit

Una apuesta segura y cien por cien versátil puede ser esta blazer de Zara, que ya lleva algunos meses en su colección. Sigue la pauta del gris, algo más oscuro aquí, pero añade un estampado de cuadros que te permite añadir una capa extra de moda a cualquier look. Confeccionada en un tejido con mezcla de lana, algo más abrigado, te la llevas a casa por 69,95 euros. El contraste de su cálida textura con el tacto frío de los vestidos de fiesta puede quedar espectacular.