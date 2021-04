7 abr 2021

¿Tú también te has enamorado de lo nuevo de Stradivarius? La firma de Inditex ha añadido nuevas prendas a su colección de primavera y en ella hemos encontrado 'must have' como los pantalones vaqueros que sientan como un guante, el vestido midi más ponible de la temporada y unas camisas estampadas ideales.

La colección de primavera de Stradivarius ha apostado todo al color y lo ha hecho con unas camisas que subirán el nivel de tus pantalones vaqueros. El primero modelo es uno de manga corta y corte fluido que lleva el cuello solapa en pico y que tiene un estampado muy llamativo y original.

Cuesta 15,99 euros y puedes hacerte con ella en dos tonalidades y estampados diferentes: La primera, con flores grandes en tonos rosas y naranjas, y la segunda, con colores pasteles sobre un fondo blanco.

Las camisas de manga corta son súper tendencia este año, al igual que los polos, y estas tonalidades invitan ya a soñar con el verano. Sin embargo, si no te terminan de convencer, Stradivarius también ha sacado una versión de manga larga ideal.

Se trata de un diseño fluido, con el bajo asimétrico y tejido semitransparente que está disponible en siete estampados diferentes. Cuesta 15,99 euros y puedes encontrar modelos con rayas, efecto tie dye o incluso grafismos con letras. ¿Con cuál te quedas?