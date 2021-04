7 abr 2021

Compartir en google plus

A estas alturas de la primavera no te vamos a descubrir que el rosa se ha convertido en uno de los colores clave de la temporada. Las nuevas colecciones de todas las firmas del low cost proponen multitud de prendas y accesorios en este color tan cuqui, prueba de que existe una demanda insaciable por parte de influencers y compradoras de moda. Sabemos por qué tiene tanto éxito este tono: el rosa es capaz de quitarle años a cualquier look y de actualizar las prendas más clásicas, como los trajes de chaqueta.

El truco de estilo que nos propone el 'street style' ahora mismo no solo tiene que ver con el rosa, sino que nos permite doblar la apuesta con un total look espectacular. El objetivo: que no quede ñoño ni recargado, sino interesante y estiloso. Lo conseguimos combinando diseños en dos tonalidades de rosa muy contrastadas, por ejemplo fucsia y rosa pálido, gracias a los accesorios. Si te atreves, te damos opciones.

Cuerpo de popelín fucsia para un total look rosa, diponible en Zara. pinit

Nuestra prenda favorita para incorporar el fucsia a un total look rosa es este top de la nueva colección de primavera de Zara, un cuerpo confeccionado en popelín con el cuello subido y lazo (25,95 euros). Lleava el bajo acabado con nido de abeja y un volante, además de botones forrados del mismo tejido rosa en el cierre trasero.

Chaqueta blazer de color fucsia de Zara para un total look rosa. pinit

Para combinar con este cuerpo de popelin rosa fucsia puedes acudir al pantalón de traje del mismo tono que Zara propone en su nueva colección (29,95 euros) y que, además, va a juego con una chaqueta blazer rosa fucsia que también nos encanta para un total look. Se trata de un diseño entallado y con forro, que Zara propone hasta la talla XXL (69,95 euros).

Bolso bandolera de color rosa pálido de la nueva colección de Stradivarius. pinit

Para lograr el doble efecto rosa, buscamos accesorios en un color rosa que contraste con el fucsia. No es tan fácil: no tenemos tantas opciones en complementos como en prendas textiles. Por suerte, encontramos en Stradivarius un bolso bandolera rosa pálido precioso y que cumple la condición del color. Se trata de un diseño imitación a piel de cocodrilo que solo cuesta 12,99 euros. Fantástico precio.

Gafas de montura color rosa pálido de la firma Le Specs, disponible en Zalando. pinit

Para rematar, podemos ampliar un poco el presupuesto para darnos el capricho de estas gafas rosa pálido de Le Specs. Están disponibles en Zalando, y no pueden estar más de moda: la montura es cien por cine años 70. El precio es un poco más elevado de lo que habitualmente solemos proponerte (74,95 euros), pero merecen la pena: le dar el toque definitivo a cualquier look rosa.