10 abr 2021

Compartir en google plus

¡Descubrimiento a la vista! Si estás en búsqueda de una blazer, pero estás un poco aburrida de las de cuadros que son las que más se llevan o de las que tienen tonalidades pasteles, tan reclamadas ahora en primavera, tienes que fichar esta nueva de Primark. Se trata de una americana que ha llevado Anabel Pantoja en traje y que nos encanta por su bonito estampado y por lo ponible y versátil que es.

Hablamos de una americana en color negro con raya diplomática. Un diseño cruzado de manga larga con doble abotonadura que cuesta tan solo 25 euros, un precio muy asequible si tenemos en cuenta lo que suelen costar normalmente las prendas como esta. Además, es ideal porque también tiene su pantalón a juego y puedes llevarla de muchas formas. De hecho, Anabel Pantoja optó por el conjunto completo, sacando así la versión más sexy de esta blazer.

Por otro lado, se la hemos visto a Amparo Carrillo, que ha aprovechado su diseño largo para llevarla a modo de vestido-blazer en un look con botines negros ideal. Verónica Díaz ha sido otra de las influencers que no ha podido resistirse a esta prenda y ella nos ha descubierto que también tiene un chaleco a juego. ¡Es lo más! Vero escogió las dos piezas en un look muy sofisticado y original que combinó con bermudas negras. ¡La queremos!