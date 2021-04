17 abr 2021

Seguro que has oído alguna vez que las rayas (aquí los vestidos más bonitos) no estilizan para nada (disclaimer: si quieres ponerte rayas, póntelas). Lo que sí es cierto es que el efecto óptico de las verticales afina la figura. Esto no quiere decir que vayas a digievolucionar al ponerte algo marinero, pero oye. Te sentará fenomenal, de eso estamos seguras. Prueba de ello es el vestido de rayas azules marino y blanco que hemos encontrado en Sfera. No solo es ideal y sirve para entretiempo y verano, si no que además es un súper chollo.

Se trata de un diseño de algodón con escote caja pero corte pico en la clavícula que tiene una lazada (¡que lo disimula todo, todo!) y que hace cinturita de avispa. El largo es midi y es perfecto para llevar con sandalias en verano como hace la modelo y combinarlo con una americana o gabardina ahora para el entretiempo. Si lo llevas con sneakers, quedará también ideal. Y es que, es una súper compra de fin de semana.

¿La mala noticia (no podía ser todo de color de rosa...)? Está agotado en la we y si quieres tenerlo pero ahorrarte el viaje a al tienda, tendrás que apuntarte a la lista de espera. Si eres más de ir a la caza, estamos seguras de que en tu Sfera de confianza lo tendrán. Solo tienes que cruzar los dedos y pedir que te siente de escándalo a alguna virgen. ¡Sí, por nuestra culpa ya tienes look para tu próxima cita! Y solo cuesta 39,99 euros.