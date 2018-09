24 sep 2018

Dolce & Gabbana lo dio todo en Milán. Primero escogió a nada más y nada menos que Monica Bellucci para abrir su pasarela. Subió también a Isabella Rossellini y a algo que no había hecho antes: se animó a diseñar para todos los cuerpos así lo mostro la modelo de tallas grandes Ashley Graham.

Pero tratándose de Dolce & Gabbana parece que el mensaje que trató de enviar, más allá de la moda inclusiva era un recordatorio de que casi todo el mundo sin importar el cuerpo se puede ver increíble en un vestido de cóctel de encaje negro, o en un traje de noche a medida, o con un vestido de estampado floral o leopardo.

La pasarela fue todo un espectáculo digno de la creatividad de Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Porque si Ralph Lauren vende el sueño americano, Dolce & Gabbana promociona la cultura italiana, con rosas rojas y ‘madonnas’ doradas, estampados de frutas y encaje negro. Los diseñadores exhibieron una amplia gama de personajes: parejas del mismo sexo, bebés en brazos, una novia con zapatillas y cascos de oro en lugar de una tiara. Y de fondo sonaba Luciano Pavarotti cantando La Traviata.

Otra de las personalidades que pisó la pasarela fue Carla Bruni, Eva Herzigova, Helena Christensen, Elettra Wiedemann o Lady Kitty Spencer (sobrina de Lady Di).

Normalizar la lactancia

Aunque parezca mentira o una broma, la lactancia sigue siendo un tabú. La discusión se centra básicamente en sí es apropiado que las mujeres den el pecho a sus bebés en espacios públicos.

La última en enviar un mensaje feminista a favor de la lactancia en espacios públicos fue Elettra Wiedemann. Quien se grabó dando de mamar en el 'backstage' del desfile de Dolce & Gabbana.

La modelo y escritora publicó en su cuenta de Instagram diferentes vídeos de ella junto a su a su bebé Ronin Hendrick Lane. 'Oh The Glamour Of Motherhood' (El glamur de la maternidad, en castellano), así tituló la imagen en la que que mostraba en que dar el pecho a su hijo es igual de glamuroso que desfilar para la firma de lujo italiana.