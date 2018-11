9 nov 2018

El desfile de la firma de lencería más famosa del mundo ya ha tenido lugar y, hasta el momento, se desconoce si ha habido algún percance… Hay que recordar que el año pasado una de las modelos más importantes se quedó sin desfilar. Gigi Hadid, la mayor de las hermanas Hadid, no pudo desfilar en China porque al parecer no llevaba el visado. Al final va a ser verdad eso de que ellas no tienen tantos lujos como pensamos…

Este 2018 el desfile ha tenido lugar en Nueva York y no podremos disfrutar de él hasta principios de diciembre, más concretamente el día 2. Así que mientras tanto nos toca conformarnos con todas las imágenes que ya están rodando por las redes sociales, porque las modelos no han podido evitar la tentación de colgar las fotos que se iban a haciendo durante el desfile.

Gigi Hadid, Bella Hadid y Kendall Jenner en el desfile de Victoria's Secret.

Bella Hadid, Gigi Hadid y Kendall Jenner han vivido una experiencia única. Es la primera vez que coinciden en esta pasarela y ya han subido sus respectivas fotos a Instagram, que almacenan miles de ‘likes’.

Otra de las grandes sorpresas para el desfile, de la que medio mundo ya se había hecho eco, ha sido la aparición de la modelo Elsa Hosk con el Fantasy Bra valorado en cerca de un millón de euros. El “ángel” ha defendido la joya del desfile con una gran sonrisa.

Elsa Hosk con el Fantasy Bra.

Como pequeño cambio, este año Victoria’s Secret ha prescindido de sus icenicas batas rosas y las ha cambiado por el color negro, que también han tenido una gran acogida entre los fieles seguidores del desfile.

