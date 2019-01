24 ene 2019

Uno de los grandes maestros de la costura española, Elio Berhanyer, ha muerto a los 89 años, cuando la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, una pasarela donde el cordobés mostraba sus creaciones año tras año hasta 2010, está a punto de dar su pistoletazo de salida.Han sido fuentes familiares las que han confirmado a la agencia de noticias Efe su fallecimiento.

Hasta su último desfile de 2010 en la pasarela Cibeles, Elio Berhanyer había cosido más de cien colecciones, 23.000 creaciones de alta costura y había vestido a más de 600 novias. Sin embargo, retirarse de la pasarela de mayor notoriedad a nivel nacional no supuso el fin de su actividad creativa, que ha desempeñado hasta el fin de sus días. Porque era un enamorado de lo que hacía.

El flechazo entre Elio y la moda surgió siendo él muy joven, y en una entrevista reciente, aseguró: "Moriré con las botas puestas y enamorado de mi profesión, la costura". Ni siquiera tener que cerrra su taller de Madrid, como consecuencia de la crisis, y refugiarse en su Córdoba natal, le hicieron perder un ápice de pasión por lo que hacía.

Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2002, en su empeño de tener identidad, personalidad y sello propio, ni aceptó la proposición de Balenciaga ni la de Yves Saint Laurent. "No quería trabajar bajo ninguna influencia y a día de hoy no me arrepiento", decía el creador.

Elio es, desde hoy, historia del mundo de la moda. Los homenajes se sucederán, no nos cabe duda. Como muestra de agradecimiento a lo que aportó al sector y de reconocimiento por el cariño que se ganó de la gente.