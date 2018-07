25 jul 2018

Compartir en google plus

Marta Ortega, heredera del imperio Inditex, ha vuelto a darnos otra de sus clases magistrales de estilo con el que será el claro estampado ganador este otoño. La primera lección nos la dió con uno de los vestidos de flecos más buscados de Zara y ahora lo ha vuelto a hacer a través de uno de los 'outfits' que lució en el campeonato de saltos de caballo celebrado en Casas Novas. Un 'look' de dos piezas formado por una blusa y un pantalón, con el estampado estrella: el 'animal print' de serpiente.

Y es que el 'animal print' ha sido uno de los grandes protagonistas este verano y lo seguirá siendo una temporada más. ¡Eso sí! Cambiaremos el estampado animal de leopardo por el de serpiente. ¡Palabra de Marta Ortega!

Marta Ortega con un dos piezas de blusa y pantalón. pinit

En cualquier caso lo que más nos ha sorprendido es que este conjunto de blusa y pantalón aún no se encuentre disponible en la web de Zara.

¿Puede que ese modelo aún no haya llegado a las tiendas de Zara y que tengamos que esperar para conseguirlo? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí está claro es que la firma de Inditex ya ha empezado a incluir prendas con este estampado y hemos fichado en concreto dos que nos han parecido ideales para conseguir un 'look' inspirado en el de Marta Ortega.

Hablamos de una túnica midi de cuello camisero, con manga larga y cinturón y también de unos pantalones fluidos de tiro alto, ambos con 'animal print' de serpiente.

Túnica (49,95 euros) y pantalón con estampado de serpiente (39,95 euros). pinit

Dos piezas que puedes combinar juntas o separadas y que están disponibles en todas las tallas.

¿Su precio? 49,95 y 39,95 euros respectivamente.

¿Y tú? ¿Te atreves con este nuevo 'animal print'?

Más noticias relacionadas:

- Zara no pierde el tiempo, el vestido de flecos ya está disponible

- Marta Ortega y Carlos Torretta: tú a París y yo a Madrid

- EXCLUSIVA Marta Ortega y Carlos Torretta se casan

¿Sabías que Marta Ortega es Capricornio? Consulta su horóscopo