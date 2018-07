27 jul 2018

¿Buscas un top fresquito y con un diseño diferente? Laura Escanes lo ha encontrado y nos parece ideal para incluir en nuestras maletas estas vacaciones.

Nos referimos a un top de diseño rústico que la 'influencer' ha lucido durante su viaje a Marrakech, a donde también ha ido acompañada de su marido Risto Mejide. Ha sido precísamente en una foto de ambos, que Escanes ha compartido a través de Instagram, donde no hemos podido evitar fijarnos en su 'look'.

Un 'look' formado por un top muy 'boho' en color blanco y beige con mangas hasta el codo con detalle de volante y cuyo escote en pico ajustable con cordones no puede parecernos más ideal. Y por supuesto no hemos parado hasta encontrarlo.

Se trata de un top que aún continúa disponible en todas las tallasen la web de Eustyle y que pertenece a la firma de ropa Maison Hotel, especializada en toda clase de prendas bohemias.

Este modelo en concreto es el top Elzira Merzouga y su precio rebajado en la web es de 52,50 euros.

Top Elzira Merzouga de Maison Hotel, 52, 50 euros. pinit

Un top súper combinable y fresquito con el que Laura Escanes, sin duda, nos ha vuelto a conquistar.

