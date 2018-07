30 jul 2018

Olivia Palermo nos demostró hace poco más de un mes que el calzado deportivo también es uno de sus favoritos y esta vez lo ha vuelto a hacer combinando sus 'sneakers' blancas con uno de esos 'looks' ideales para acudir a la oficina este verano y que seguro no habrías pensado combinar con un zapato deportivo. Olivia Palermo se ha atrevido a ello y ¡el resultado no puede gustarnos más!

Y es que la neoyorquina ha optado por combinar sus zapatillas blancas con un traje de chaqueta y 'shorts'. ¡Sí, como lo lees!

¿El resultado? Un 'look' súper ideal formado por una chaqueta 'oversize' en color crudo y unos 'shorts' del mismo tono. Como toque estrella la 'it girl' se decidió por un bolso Peekaboo de Fendi en color azul acero y el toque definitivo de sus 'sneakers'. ¡Todo un acierto!

Olivia Palermo por las calles de Nueva York con su 'look' de 'blazer', 'shorts' y 'sneakers' en tono crudo. pinit

Un estilismo con el que Olivia Palermo nos vuelve a demostrar que elegancia y comodidad no están reñidas, ni siquiera para un 'lookazo' de oficina o de diario como este. ¡Bravo!

