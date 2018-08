6 ago 2018

Úrsula Corberó ha vuelto a conquistarnos con otro de sus 'looks', pero esta vez hablamos de un 'look' muy piscinero ideal para estos días en los que las altas temperaturas no nos dan tregua. Nos referimos al top de nudo que ha lucido la actriz en una de sus últimas publicaciones de Instagram y que no hemos podido evitar fichar.

Y es que los tops con nudo son otra de las tendencias que más están arrasando este verano, así que no hemos parado hasta dar con él y hemos averiguado que pertenece a la firma de ropa de Desigual y concretamente a una de las colecciones cápsula más especiales de la firma, diseñada por Miranda Makaroff. A la que también pertenece el mono feminista que han lucido Amaia Romero o Gala González, entre otras.

Love you @ivan_gomez_ Una publicación compartida de Úrsula Corberó (@ursulolita) el 5 Ago, 2018 a las 9:49 PDT

En la web de la firma la definen como "una colección para sentirse libre, bailar descalzo en la playa, ser sensual y sobre todo ser uno mismo", sin duda Úrsula lo ha conseguido con este maravillosos top con diseño coral que es puro arte y que aún está disponible en la web de Desigual por 49,95 euros.

Top de nudo con diseño coral, de la colección cápsula diseñada por Miranda Makaroff, 49,95 euros. pinit

La actriz lo ha conjuntado con un bikini negro y el resultado no puede gustarnos más. Pero también quedaría ideal con una falda tipo pareo como la que nos proponen en la web o con cualquier pantalón liso de tiro alto. Las opciones son infinitas.

¿Con qué combinación te quedas?

